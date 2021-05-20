شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة عبد اللطيف: الزمالك لا يمتلك كوادر.. ويجب أن يكون قوى إداريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمادة عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق، إن إمام عاشور لاعب الفريق الأبيض لاعب مهارى ومهم وله دور مع فريقه، ويحدث الفارق حتى وإن لم يكن يشارك فى الفترة الأخيرة، فعودته مهمة.

وأضاف عبد اللطيف فى تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يذاع على قناة الزمالك، أن سيف الجزيرى أثبت أحقيته فى ارتداء القميص الأبيض، وهو ما ظهر من خلال الأداء الذى قدمه فى المباراة الأخيرة أمام إنبى.

وعن الأزمات التى يتعرض لها النادى، أكد عبد اللطيف أن الزمالك متساهل فى حقه، ولا بد أن يكون قويا إداريا وإعلاميا، فالزمالك يجب عليه عدم خوض مباراة فريق 1999، ليثبت أن له دور وأنه تعرض للظلم، مضيفا: "الزمالك لا يمتلك كوادر حتى فى الناحية التسويقية".

وقال نجم الفريق السابق: "الزمالك عمل إيه لإمام عاشور لما اتوقف 12 مباراة، قدم تظلما ولم يتم اتخاذ قرار جديد، الزمالك لازم يكون قوى وكنت أتمنى النادى يتخذ قرارا صارما تجاه ما يحدث من اتحاد الكرة".