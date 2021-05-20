شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطالب طبيب الأهلى بسرعة تجهيز معلول وفتحى للسوبر الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، من الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأحمر، سرعة تجهيز الثنائي علي معلول وحمدي فتحي لاعب الأهلي حتى يكونا جاهزين للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي يوم 28 مايو الجاري بقطر، في ظل حاجة الفريق الأحمر لجهودهما في هذه المواجهة الهامة.

وتأكد صعوبة لحاق الثنائي معلول وفتحي بمباراة الأهلي ضد صن داونز يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب عدم اكتمال جاهزيهما الفنية بنسبة 100% عقب تعافيهما من الإصابات بشد في العضلة الخلفية وكسر في الذراع على الترتيب، وحاجتهما بعض الوقت حتى يكونا جاهزين للمشاركة في المباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن دازونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز الفريق الأحمر في موقعة الذهاب بهدفين نظيفين.