شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلق على الأداء التحكيمى فى مباراة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح عماد سليمان، مشرف الفريق الأول لكره القدم بالإسماعيلي، بأن عودة إيهاب جلال للملعب بعد سلبية المسحة الأخيرة وتعافيه من فيروس كورونا تعد إضافة كبيرة، ووجه الشكر للجهاز الفني بالكامل على المجهود الكبير المبذول من أجل تحقيق طموحات الجماهير.

وقال فى تصريحات للمركز الإعلامي للنادي الإسماعيلي، إنه متحفظ على الأداء التحكيمي لمباراة الفريق مع المقاولون وهو يحترم الحكام جدا ولن ينتقد أداء الحكام، ولكنه ينقل شكوى لاعبى الفريق من طريقة تعامل حكم لقاء معهم في الملعب، حيث تكرر منه في معظم اللقاءات التى قام بتحكيمها وكان الإسماعيلي طرفا فيها بتعاليه عليهم والإسراف في استخدام الكروت ضدهم.

واختتم عماد تصريحاته بأن الإسماعيلي ملتزم بقرارات لجنة المسابقات الخاصة بتحديد ملعب مباراته مع الزمالك في كأس مصر بالسويس، حيث تم اتخاذ كل الترتيبات المتعلقة بالمباراة فنيا وإداريا وصعوبة التراجع عن ذلك.

وحقق نادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، فوزا مهما على نادي الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في إطار الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة الدورى المصرى.

سجل لويس إدواردو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 من هجمة مرتدة رائعة مستغلا عرضية سافيولا الرائعة ليسكنها في شباك الدراويش برأسية نادرة، وسجل المقاولون هداف ثانيا عن طريق محمد سالم ولكن تم إلغاؤه بداعى التسلل التي أكده تقنية الفار.