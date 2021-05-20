شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: حظر إعلامي على التدريبات.. ومتمسكون بموعد وملعب مباراة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عماد سليمان عضو اللجنة الفنية والمشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أنه قرر فرض حظر إعلامى على تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء مصر المقاصة المحدد له الأثنين المقبل بالأسبوع الــ24 لبطولة الدورى الممتاز.

وقال عماد سليمان، في تصريحات صحفية: «هذا القرار من أجل زيادة التركيز والهدوء وإبعاد اللاعبين عن أي تشتيت قبل المواجهة الصعبة أمام المقاصة وسعيا لاستعادة مسيرة الانتصارات من جديد».

وعن عودة إيهاب جلال المدير الفنى بعد سلبية المسحة الخاصة به فقد صرح عماد سليمان قائلا:”قيادته لتدريبات ومباريات الفريق من جديد تعد إضافه كبيرة وأود أن أوجه الشكر للجهاز الفني المعاون بالكامل على الجهود الكبيرة والمضنية التي قدموها من أجل تحقيق طموحات الجماهير”.

وتابع: «اتحفظ بشدة على الأداء التحكيمي في مباراة اليوم أمام المقاولون العرب رغم احترامنا الكامل لهم، إلا أن أغلب اللاعبين كانوا مستائين للغاية من تعامل طاقم الحكام معهم ويرغبون في عدم إسناد أية مباريات لهم مرة آخرى، لاسيما أن الأزمات التحكيمية ليس في تلك المباراة إنما سبق لها الحدوث على مدار المواسم الماضية».

واختتم المشرف على الفريق الأول تصريحاته: «ملتزمون ومتمسكون بقرار لجنة المسابقات بشأن موعد وملعب المباراة مع الزمالك ببطولة كأس مصر، حيث تم إتخاذ كافة الترتيبات المتعلقه باللقاء على الصعيد الفني والإداري وهناك صعوبة بالغة في التراجع نحو الموافقة على تغيير موعد أو ملعب المباراة».

وكان الزمالك طلب نقل مباراة الإسماعيلي في دور ال16 من مسابقة كأس مصر من ستاد السويس الجديد إلى ستاد الإسكندرية.