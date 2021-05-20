شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن شفاء إيهاب جلال من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، سلبية المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها إيهاب جلال المدير الفنى للفريق.

وتماثل مدرب الدراويش للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا حيث بات جاهزا للعودة من جديد لقيادة الفريق ،والتى ستكون بشكل تدريجي.

وكان إيهاب جلال قد غاب عن قيادة الفريق بعد اصابته بفيروس كورونا، حيث تم نقله للمستشفى مؤخرا من أجل الإطمئنان على صحته.

يذكر أن الإسماعيلي تعرض للخسارة أمام المقاولون العرب، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.