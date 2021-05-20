إبراهيم عبدالله: الزمالك اسم كبير ومحدش اتبرع للنادي بجنيه ولا حتى «بكيلو برتقال»

الشارقة - اميمة ياسر - أكد إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك أن ساسي فرجاني لم يتقدم بأي شكوى ضد نادي الزمالك للحصول على مستحقاته المالية، موضحا أن وكيل "ساسي" هو من تقدم بشكوي للحصول على أموال اللاعب.

وأضاف "عبدالله" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدي البلد" أن شيكابالا لم يتقاضى أي أموال حتى الآن منذ بدء الأزمة، لافتا إلى أن جنش أعاد شيكات مقدم عقده عندما حدثت الأزمة المالية لنادي الزمالك.

وأشار إلى أن الشائعات تساهم في هدم وأستقرار داخل نادي الزمالك، وهو مؤسسة لم تتوقف على شخص أو مجلس إدارة فهي مؤسسة لها أستقلاليتها، معقبا: لم يتبرع أحد لنادي الزمالك بأموال أو بكيلو برتقال، مختتمًا: مفيش واحد تبرع لنادي الزمالك بكيلو برتقال.