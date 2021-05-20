رسمياً.. استقالة اللجنة المكلّفة بإدارة نادي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن إبراهيم عبدالله عضو لجنة الزمالك، استقالة اللجنة التي تدير شئون نادي الزمالك، بشكل رسمي.

وقال عبدالله، في تصريحات لقناة "صدى البلد": "تقدمنا باستقالة بالفعل، تم تكليفنا من قبل الدولة لإدارة نادي الزمالك"، مضيفاً: "تحملنا مسئولية الزمالك في وقت عصيب جداً، وهدفنا كان الحفاظ على الزمالك."

وكان وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، قد عقد اجتماعاً، في وقت سابق اليوم، مع اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر، رفض الكشف عن هويته، قوله إن هناك اتجاه لرحيل اللجنة، وتعيين لجنة مؤقتة جديدة لإدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، حتى موعد إجراء الانتخابات المقبلة، لانتخاب مجلس إدارة جديد.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر داخل نادي الزمالك، إن اللجنة الحالية كلّفت المستشار هشام إبراهيم نائب الرئيس بتقديم الاستقالة الجماعية لوزير الشباب والرياضة لرفع الحرج على أن يقوم الأخير بتشكيل لجنة جديدة برئاسة حسين لبيب.

وفي نوفمبر الماضي، قرر وزير الرياضة إيقاف مجلس إدارة الزمالك السابق، برئاسة مرتضى منصور، بعد رصد عدد من المخالفات المالية، وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة المستشار عماد عبد العزيز.

ولم يتحدد بعد توقيت عقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد في ظل إلغاء عقد أي جمعيات عمومية بسبب فيروس كورونا.