تفاصيل نشر مصطفى محمد صورة بعلم إسرائيل على صفحته في المالديف: «خطأ غير مقصود»

الشارقة - اميمة ياسر - في واقعة غير مقصودة، نشر مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونادي الزمالك والمعار لفريق جالاتا سراي التركي علم إسرائيل بالخطأ على إحدى صوره في موقع «إنستجرام»، أثناء قضاء إجازته في جزر المالديف.

ونشر «مصطفى» 4 صور في خاصية (ستوري إنستجرام) على حسابه الشخصي اليوم، منها صورة بمفرده في مياه المحيط الهندي وبأعلاها علم الكيان الإسرائيلي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

كما نشر لاعب جالاتا سراي صورا بصحبة زوجته وأصدقائه، بعد انتهاء مباراياته مع فريقه التي انتهت بخسارة جالاتا سراي الدوري التركي الممتاز في آخر جولات البطولة.

وبالبحث تبين أن اللاعب استخدم علم الكيان الإسرائيلي عن طريق الخطأ، عندما اختار إحدى خاصيات تنقية الصور (filter) المصممة بواسطة مصممة الفلاتر الإسرائيلية نوا سمحي، والتي تستخدم علم الكيان الإسرائيلي كعلامة مميزة لكل خاصيات تنقية الصور التي تتيحها لمستخدمي موقع (إنستجرام).

يزيل العلم بعد تدارك الخطأ

وتدارك مصطفى محمد خطأه بعد ما اقترب من ساعة من نشر صورته المنقاه بواسطة إحدى المصممات الإسرائيليات، ما دفعه لحذف الخاصية «filter» من الصورة، ليختفي علم الكيان الإسرائيلي، وتظهر صورة لاعب جالاتا سراي بدونه.

وتفهم جمهور مصطفى محمد على صفحات التواصل الاجتماعي ما قام به من خطأ، ووصفوه بأنه «غيرمقصود» والدليل أنه حذف علم الكيان من صورته في خطوة لتدارك الخطأ، كما تفاعلوا مع صوره في العطلة بالإعجاب والدعم نظرا للمباريات الهامة التي سيشارك فيها مع منتخب مصر الوطني الأول وبطولة أولمبياد طوكيو في يوليو المقبل.

مصطفى محمد يقضي إجازته في جزر المالديف

في سياق آخر، أصبح اللاعب مصطفى محمد مهددًا بالغياب عن فريقه جالاتا سراي في بداية بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يلعب النادي التركي أولى مباراة له في دوري أبطال أوروبا خلال الفترة فيما بين 21 يوليو وحتى 3 أغسطس، والتي تمثل فترة خوض مهاجم منتخب مصر بطولة أولمبياد طوكيو 2020 فى اليابان.