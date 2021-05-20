مروان محسن يرحل عن الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي منح الضوء الأخضر للمهاجم مروان محسن بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ومنذ عودته من إصابة الرباط الصليبي التي لحقت به في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالجابون عام 2017، تراجع مستوى مروان محسن بشكل لافت وغابت عنه الأهداف.

ولم يقدم مروان محسن نفسه بصورة مميزة طوال السنوات الخمس التي قضاها في الأهلي، حيث لعب 92 مباراة مع الأهلي، وسجل اللاعب 22 هدفاً بقميص الأهلي خلال الدقائق التي شارك فيها بنسبة تبلغ هدف مع كل 245 دقيقة.

وصنع مروان محسن 7 أهداف لزملائه في الأهلي خلال المواسم الخمسة، في حين تحصل على 12 بطاقة صفراء.

وتضم قائمة الأهلي حالياً أكثر من لاعب في خط الهجوم، في مقدمتهم: محمد شريف والكونغولي والتر بواليا بجانب صلاح محسن وأحمد ياسر ريان المعار لصفوف سيراميكا، بالإضفاة إلى لاعبين أخرين أصحاب البصمة الهجومية في الفريق أمثال حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاي وكهربا.

ووقالت صحيفة "اليوم السابع" إن مروان محسن رفض في وقت سابق فكرة الرحيل عن الأهلي على سبيل الإعارة، مُتمسكاً بالرحيل النهائي حال عدم حاجة الفريق لجهوده، بدعوى أنه ليس لاعب صغيراً أو مغموراً حتى يرحل من الأهلي على سبيل الإعارة من أجل اكتساب الخبرات والقدرات الفنية اللازمة ثم يعود للأهلي مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن مروان أبلغ مسئولو الأهلي برحيله نهائياً عن النادي حال التفكير في إعارته خاصة وأنه يرى أن فكرة إعارته تُمثل إهانة له ولا يمكن أن يقبلها وأن هذا لا يُقلل من تقديره وعشقه للأهلي الذي قضي فيه عدة سنوات حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات المحلية والقرية ، وأوضح مروان أنه يؤدي دوره على أكمل وجه مع الفريق ويجتهد لكن في بعض الأحيان قد لا يُحالفه التوفيق أو يُهدر فرصاً وهذا يحدث مع أي لاعب ، موضحاً أن جميع المدربين الذين تولوا تدريب الأهلي والمنتخب أيضاً اعتمدوا عليه وهذا ما يؤكد أنه يجتهد ويؤدي ما عليه في الملعب .