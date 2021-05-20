«كاف» يرد على شكوى الأهلي بشأن التحكيم بمباراة صن داونز.. ومحمد شريف ينشر صورة إصابته من الحارس الإفريقي

الشارقة - اميمة ياسر - نجح فريق الأهلي في الفوز على صن داونز بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الأهلي وصن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام، وشهدت إثارة ومتعة بين الفريقين خاصة وأن الحكم حرم الأهلي من ركلة جزاء واضحة بعد تدخل عنيف من دينيس أونيانجو حارس مرمى صن داونز الجنوب أفريقي.

ورد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على شكوى النادي الأهلي بشان التحكيم، بعد تدخل دينيس أونيانجو حارس مرمى صن داونز العنيف على محمد شريف، خلال مباراة الذهاب بدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السلام وانتهت بتفوق الأحمر بهدفين دون رد، حيث سجل أهداف الأحمر كلا من طاهر محمد طاهر وصلاح محسن وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 90 من عمر المباراة، في لقاء شهدت تواجد قوي للفريق الجنوب إفريقي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

الحاج جوالا: كرة محمد شريف تقديرية لحكم المباراة

ومن جانبه، قال الغاني الحاج جوالا، عضو لجنة مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لموقع «الوطن سبورت» وفي رده على شكوى النادي الأهلي بعد أخطاء الحكم السنغالي ماجويت نداي خلال المباراة: «كرة محمد شريف أعتقد هي أهم كرة في المباراة وهي تقديرية لحكم المباراة وكذلك لحكم الراية والحكم بشر من الممكن أن يخطأ، ولا حديث فيها نهائيًا ودائمًا ما يحدث اجتماعات مع الحكام عقب كل جولة ويتولى هذا الأمر لجنة التحكيم، من أجل الحديث عن عدم تكرار الأخطاء وكذلك التركيز على أهم الحالات خلال الدور من أجل التركيز عليها».

الأهلي يستعد لمواجهة صن داونز

وتابع: «حكام الساحة قدموا مباريات جيدة من الممكن أن يكون هناك أخطاء طبيعي جدًا في أي مباراة بالعالم ومن أي حكم يخطأ ولكن في المجمل كانوا جيدين».

وكان توجه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لنداي بين الشوطين، من أجل الاعتراض على حالة محمد شريف، خاصة وأن عدم احتسابها أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال سير المباراة.

نشر محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة جديدة عبر خاصية الاستوري بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، عقب نهاية مواجهة الفريق الأحمر ضد ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، والتي شهدت انتصار الأهلي بهدفين دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ونشر مهاجم الأهلي صورة لإصابة تعرض لها في ظهره، بسبب الالتحام مع الحارس دينيس أونيانجو، حيث وضع علامات التعجب، مبدياً استغرابه من عدم وجود قرار تحكيمي لصالحه.

وكانت جماهير الأهلي قد أبدت غضبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من عدم احتساب ركلة جزاء لصالح محمد شريف على حارس فريق صن داونز، في أحداث الشوط الأول من المباراة.

ويدير مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز، الحكم الدولي سيكازوي أحد أهم حكام القارة في الوقت الحالي.