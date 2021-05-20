وسائل إعلام: اتجاه لرحيل اللجنة المكلّفة بإدارة نادي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، يعقد اجتماعاً مساء اليوم الأربعاء، مع اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر، رفض الكشف عن هويته، قوله إن هناك اتجاه لرحيل اللجنة، وتعيين لجنة مؤقتة جديدة لإدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، حتى موعد إجراء الانتخابات المقبلة، لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وكان صبحي قد قرر، في نوفمبر الماضي، إيقاف مجلس إدارة الزمالك السابق، برئاسة مرتضى منصور، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات المالية وتعيين لجنة مؤقتة.

ولم يتحدد بعد توقيت عقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد في ظل إلغاء عقد أي جمعيات عمومية بسبب فيروس كورونا.