شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يحتفل بخطوبته قبل السفر مع بيراميدز إلى نيجيريا لمواجهة أنيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نبيل عماد دونجا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، بخطوبته قبل سفره مع بعثة الفريق في التاسعة صباح اليوم الخميس إلي نيجيريا من أجل مواجهة أنيمبا بالكونفدرالية الأفريقية.

وحرص دونجا على مشاركة متابعيه علي صفحته الرسمية بإنستجرام بحفل خطوبته، حيث قام اللاعب بنشر صورة مع خطيبته معلقًا: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله قرأنا الفاتحة".

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره أنيمبا باستاد أنيمبا الدولي بمدينة أبا النيجيرية في الثالثة من عصر الأحد المقبل، في لقاء الإياب بعدما فاز في الذهاب بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وضمت القائمة المسافرة إلى نيجيريا 22 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي.

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: محمد الجباس - دييجو رولان.