شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات رمضان صبحي المادية تعرقل انتقاله للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم دخول الزمالك في مفاوضات شفوية مع رمضان صبحي ، لاعب نادي بيراميدز، إلا أن المعطيات كلها تشير لعدم قدرة النادي الأبيض على إتمام الصفقة، بسبب المطالب المادية للعفيجي، والتي تفوق طلبات التونسي فرجاني ساسي.

ويعاني الزمالك من أزمة مالية في الفترة الأخيرة، عرقلت التجديد لساسي، ما يجعل فكرة التعاقد مع رمضان صبحي في الانتقالات الصيفية المقبلة شبه مستحيل على إدارة القلعة البيضاء.

وتشير تقارير صحفية مؤخرا إلى أن هناك تحركا من مدحت العدل المرشح المتوقع لرئاسة نادي الزمالك وفقًا لما أعلنه، قد بدأ في التفاوض مع رمضان صبحي جناح فريق بيراميدز، وذلك ليكون أول هداياه للقلعة البيضاء في حال نجاحه.

وكان رمضان صبحي انضم لفريق بيراميدز مطلع الموسم الحالي، في صفقة قياسية، بعدما رفض الاستمرار في فريق الأهلي، بعدما كان معارًا من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي الذي بدوره قام ببيعه إلى بيراميدز.

وتعد صفقة انتقال صبحي للزمالك صفقة جماهيرية من الطراز الأول لنادي الزمالك الي يأمل في الظفر بلاعب الأهلي السابق، وفي نفس الوقت تعد نقطة الدعم الجماهيري من أكثر الأمور أهمية لرمضان خلال الفترة الأخيرة، في ظل الهجوم المتواصل من جماهير النادي الأهلي على رمضان بعد رحيله بطريقة لم تكن مقبولة لعشاق المارد الأحمر.

المطالب المادية التي تعقد صفقة رمضان صبحي للزمالك، هي نفسها السبب في أزمة التونسي فرجاني ساسي في تجديد عقده في الفترة المقبلة، رغم رغبة صاحب الرقم 13 في البقاء بالفريق.

فرجاني ساسي يرغب في الحصول على 600 ألف دولار، قيمة المستحقات المالية المتأخرة قبل التفاوض بخصوص عقده الجديد مع نادي الزمالك، بجانب طلبه الحصول على مقدم عقد الموسم الجديد نقدا قبل توقيع العقود، كما يطلب اللاعب التونسي الحصول على 2 مليون و400 ألف يورو سنويا من أجل تجديد عقده مع نادي الزمالك، عكس عرض إدارة الأبيض براتب سنوي مليون و600 ألف يورو بزيادة 200 ألف يورو عن راتبه الحالي.