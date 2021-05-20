شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 / 5 / 2021 بالدورى المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات، اليوم الخميس، الموافق 20 / 5 / 2021 بالدورى المصرى، حيث تقام 3 مباريات تجمع الجونة مع غزل المحلة على ستاد خالد بشارة بالغردقة ومباراة المصرى البورسعيدى مع الاتحاد السكندرى على ستاد الإسكندرية والزمالك مع طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولى بالجولة الثالثة والعشرين للمسابقة.

موعد مباراة الجونة وغزل المحلة

تقام مباراة الجونة وغزل المحلة في تمام السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد خالد بشارة بالغردقة في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفلاحين من المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في ثمانية مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً فيما يحتل غزل المحلة المركز الثامن برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.

موعد مباراة المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى

تقام مباراة المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى في التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد الاسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها المصرى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف فيما تعادل الاتحاد السكندرى مع الطلائع بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى، ويتصدر الفارس الابيض جدول ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة، بعد الفوز على إنبي بثلاثية لهدف في الجولة الماضية ويرغب في الاستمرار في الطريق الصحيح بالبقاء في الصدارة وتوسيع الفارق مع الأهلي الثاني مؤقتًا برصيد 41 نقطة من 19 لقاء، بعكس الأبيض الذي خاض 22 لقاء.

وفي المقابل، يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر على جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، عقب التعادل أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما في الجولة الماضية.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.