شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الأربعاء فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد أمس الأربعاء 19 / 5 / 2021 إقامة مباراتين ضمن الجولة الـ23 من بطولة الدورى الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف أسوان نظيرة مصر المقاصة وواجه المقاولون العرب فريق الإسماعيلى.

المقاولون يعطل انطلاقة الإسماعيلى ويفوز بهدف نظيف في الدوري

حقق نادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، فوزا مهما على نادي الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في إطار الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة الدورى المصرى.

مصر المقاصة يقسو على أسوان برباعية بمساعدة الـVAR ويشعل صراع الهبوط "فيديو"