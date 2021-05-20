شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يفوز برباعية على كسكادا وديا استعدادا لمواجهة سموحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال فوزا على فريق كسكادا أحد فريق الدرجة الثالثة برباعية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة الرياضى، ضمن الاستعدادات لمواجهة سموحة في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وحرص كريم حسن شحاتة المدير الرياضى لفريق البنك الأهلى على حضور المباراة والتحدث مع الجهاز الفني للوقوف على الأخطاء وتصحيحها خلال التدريبات المقبلة، وقبل خوض مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء سموحة القادم وحصد الثلاث نقاط لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب الدورى الممتاز، والخروج من منطقة المنافسة على الهبوط.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة الـ23 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث تقام على ملعب بتروسبورت يوم 26 من الشهر الجارى.

وسقط البنك الأهلى فى فخ الهزيمة أمام فريق المقاولون العرب بهدف دون رد فى المباراة الأخيرة التى جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب محمد حمدى زكى، مهاجم المقاولون العرب، من علامة الجزاء فى الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، رصيده إلى 24 نقطة فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، بينما يحتل فريق البنك الأهلي بقيادة خالد جلال، المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.



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