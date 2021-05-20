شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف للاعبي دجلة: مبارياتنا المقبلة حياة أو موت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب محمد عبد المنصف، حارس وقائد فريق وادي دجلة، لاعبي فريقه بالقتال في المباريات المقبلة بالدوري، للخروج من المأزق الصعب الذي يعيشه النادي هذا الموسم، محتلا المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب المسابقة بعد مرور 22 جولة.

وقال عبد المنصف فى ىتصريحات خاصة: "يجب أن تكون مباراة إنبى المقبلة وسيلة لمصالحة الجهاز الفني والإدارة، على المجهود المبذول معنا منذ بداية الموسم، خاصة بعد موقف الإدارة المتجدد بعدم توقيع عقوبات مالية رغم تراجع النتائج".

وتابع "أوسة" للاعبي دجلة: "مبارياتنا المقبلة هي مباريات حياة أو موت، يجب أن نلعبها على أنها مباريات كؤوس، كل نقطة نقتصها ستكون دفعة معنوية لتحسين النتائج والاقتراب من النجاة من فخ الهبوط".

وشدد حارس مرمى وقائد الفريق على أهمية احتفاظ دجلة بشخصيتها في اللقاءات المقبلة والبحث عن انتفاضة تعيد الفريق لمساره الصحيح، خاصة بعدما أثرى الفريق بلاعبيه ونجومه، الكرة المصري على مدار عشر سنوات منذ صعوده لدوري الأضواء رفقة سموحة والمقاصة في موسم 2010/2011.

ورفضت إدارة نادي وادي دجلة توقيع عقوبات مالية على اللاعبين بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، وبقاء الفريق في المنطقة المهددة بالهبوط هذا الموسم.

وجاء قرار الإدارة برفض العقوبات المالية لتحفيز اللاعبين على تحسين نتائجهم في الفترة المقبلة، خاصة أن الجولات المتبقية في المسابقة وهي 11 جولة كافية لتغيير ترتيب الدوري بالكامل.

وتثق الإدارة الدجلاوية على قدرة الفريق على الخروج من المنطقة الساخنة في قاع الدوري في الأسابيع المتبقية، كما فعل نفس الفريق الأمر ذاته في المواسم الثلاثة الأخيرة التي كان قريبا فيها من الهبوط، ونجح خلال الدور الثاني في الخروج من المأزق.