محمود عاشور"حكم ساحة"-شريف عبد الله"مساعد أول"- محمد محمود لطفي"مساعد ثان"- محمد الشرقاوي"حكم رابع"-محمود بسيوني"حكم فيديو"-مبروك نبيل "مساعد حكم فيديو".

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، حكام مباريات الخميس من بطولة الدورى المصرى الممتاز والجولة الـ23 والتى جاءت الاختيارات على النحو التالي:

شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكما لمباراة الزمالك والطلائع وإبراهيم نور الدين لـ الاتحاد والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية