شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكما لمباراة الزمالك والطلائع وإبراهيم نور الدين لـ الاتحاد والمصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، حكام مباريات الخميس من بطولة الدورى المصرى الممتاز والجولة الـ23 والتى جاءت الاختيارات على النحو التالي:الزمالك وطلائع الجيش
محمود عاشور"حكم ساحة"-شريف عبد الله"مساعد أول"- محمد محمود لطفي"مساعد ثان"- محمد الشرقاوي"حكم رابع"-محمود بسيوني"حكم فيديو"-مبروك نبيل "مساعد حكم فيديو".المصري والاتحاد
إبراهيم نور الدين"حكم ساحة" - أحمد حسام طه "مساعد أول" - رجب محمد "مساعد ثان"-محمد طعيمة"حكم رابع"- طارق مجدي"حكم فيديو"- محمود أبو الرجال"مساعد حكم فيديو".الجونة وغزل المحلة
سعيد حمزة "حكم ساحة"- محمد عبد المجيد"مساعد أول"- أحمد الكيال"مساعد ثان"-أبو بكر عبد الحي"حكم رابع"-محمود ناصف"حكم فيديو"-حسني سلطان"مساعد حكم فيديو".