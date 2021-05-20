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محمود عاشور حكما لمباراة الزمالك والطلائع وإبراهيم نور الدين لـ الاتحاد والمصرى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، حكام مباريات الخميس من بطولة الدورى المصرى الممتاز والجولة الـ23 والتى جاءت الاختيارات على النحو التالي:

الزمالك وطلائع الجيش

محمود عاشور"حكم ساحة"-شريف عبد الله"مساعد أول"- محمد  محمود لطفي"مساعد  ثان"- محمد الشرقاوي"حكم رابع"-محمود بسيوني"حكم فيديو"-مبروك نبيل "مساعد حكم فيديو".

المصري والاتحاد

إبراهيم نور الدين"حكم ساحة" - أحمد حسام طه "مساعد أول" - رجب محمد "مساعد  ثان"-محمد طعيمة"حكم رابع"- طارق مجدي"حكم فيديو"- محمود أبو الرجال"مساعد حكم فيديو".

الجونة وغزل المحلة

سعيد حمزة "حكم ساحة"- محمد عبد المجيد"مساعد أول"- أحمد الكيال"مساعد  ثان"-أبو بكر عبد الحي"حكم رابع"-محمود ناصف"حكم فيديو"-حسني سلطان"مساعد حكم فيديو".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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