شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة رئيس المقاولون مع النحاس واللاعبين بعد الفوز على الإسماعيلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام علي الكرة بالنادي على تقديم التهنئة للاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس عقب الفوز على الإسماعيلي.

وأشاد مسئولو المقاولون بأداء لاعبي الفريق خلال مباريات الدوري الممتاز، خصوصا مع بداية الدور الثاني هذا الموسم، مطالبين الفريق بالاستمرار في تقديم العروض المميزة والعودة بالفريق للمراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

وحقق فريق المقاولون فوزا غاليا على نظيره الاسماعليي بهدف نظيف في الجولة الـ 23 لبطولة الدوري الممتاز والتي جمعتهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

أحرز لويس أدوارد هدف المقاولون واللقاء في الدقيقة 73 من عمر المباراة، وشهدت المباراة حصول مروان صحراوي لاعب الاسماعيلي علي الكارت الأحمر مع الدقيقة 40 .

وأدار لقاء المقاولون والإسماعيلي طاقم تحكيم مكون من محمود البنا "حكم ساحة"، وائل شعبان" مساعد أول"، محمد فاروق " مساعد ثان"، عبد العزيز أبو سعدة "حكم رابع"، محمد الصباحي "حكم فيديو"، مصطفى الشهدي "مساعد حكم فيديو"

وبهذه النتيجة رفع المقاولون بقيادة عماد النحاس رصيده إلي النقطة 27 في المركز الثاني عشر بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.