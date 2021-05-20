شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواجه منتخب دمياط وديا استعدادا للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى إجراءات الاتفاق على خوض مباراة ودية اليوم الخميس أمام منتخب دمياط.

يأتى ذلك ضمن سياسة الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال، والتى تقوم على تجهيز جميع اللاعبين تحسبا للاعتماد على جهود أى منهم خلال المباريات المقبلة.

ويستعد الإسماعيلي للقاء مصر المقاصة باستاد الإسماعيلية يوم الإثنين المقبل، لحساب منافسات الأسبوع الــ24 ببطولة الدورى الممتاز.

وأكد حمد إبراهيم، المدرب العام للإسماعيلى، أنه تم إغلاق وطى صفحة الخسارة أمام المقاولون العرب. وأضاف فى تصريحات عقب المباراة: "الخسارة شىء مؤلم لكننا لم نقصر قدمنا أفضل ما لدينا ، وأرى أن الطرد أثر علينا بشكل كبير".

واختتم تصريحاته المقتضبة: "سنبدأ مجددا الاستعداد من جديد ،اليوم لم نكن موفقين لحصد الثلاث نقاط وهذه هى كرة القدم أحيانا تكون فائز وآخرى مهزوم".