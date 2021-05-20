شكرا لقرائتكم خبر عن مدربو منتخبات العرب للصالات: نشكر مصر على الاستضافة وانتظروا بطولة قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرازيلى كاكاو، المدير الفنى لمنتخب الكويت لكرة الصالات، أن مباراته أمام البحرين لن تكون سهلة، نظرا لتقارب المستوى بين المنتخبين اللذين سبق لهما المواجهة مؤخرا فى تصفيات آسيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لمباراة الكويت والبحرين ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب لكرة الصالات، التى تنطلق بمشاركة 8 منتخبات عربية على صالة حسن مصطفى بالقاهرة.

وصرح المدير الفنى لمنتخب الكويت أن تحضيرات فريقه للبطولة لم تكن قوية، مشيرا إلى أن المنتخب البحرينى منافس قوى على المستوى التكتيكى، لكنه يثق فى قدرات لاعبيه على تقديم أفضل مستوى داخل الملعب لتحقيق نتيجة إيجابية، مؤكدا أن المنتخبات المشاركة فى النسخة الحالية قوية مثل مصر والمغرب.

فى حين صرح أحمد الفارسى، لاعب منتخب الكويت، أن منتخب بلاده يهدف إلى وعض بصمه فى البطولة، مشيرا إلى أن طموح زملائه لا حدود له خلال المشاركة الحالية، مضيفاً أن مباراة الخميس بين الكويت والبحرين تعتبر كتاب مفتوح خاصة وأن كلاهما يعرف الآخر.

فى المقابل صرح البرازيلى لينو، المدير الفنى لمنتخب البحرين لكرة الصالات، أن فترة الإعداد لم تكن جيدة ليس على فريقه فقط بل على جميع المنتخبات نظرا لجائحة كورونا، مقدماً الشكر للاتحاد البحرينى للموافقة على المشاركة فى هذا الحدث الكبير، ونشكر مصر على الاستضافة المتميزة للبطولة العربية.

وقال المدير الفنى لمنتخب إن لاعبيه يقدمون تدريبات قوية ويظهرون حماسا شديداً، مشيراً إلى أنه يتطلع لبداية قوية أمام الكويت وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده فى الارتقاء للدور الثاني.

فى حين أكد محمد السندى لاعب منتخب البحرين لكرة الصالات، أن حظوظ جميع المنتخبات متساوية إلى حد كبير سواء فى حجز مقاعد التأهل للدور قبل النهائى أو حصد اللقب، معترفا فى الوقت نفسه بقوة المنتخبين المصرى والمغربى الأقدم على مستوى المشاركات الدولية فى السنوات السابق.