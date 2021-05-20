شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يؤازر التؤام ولاعبى الاتحاد بالمران الأخير قبل مواجهة المصري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، على حضور التدريب الأخير لزعيم الثغر، قبل لقاء النادي المصري البورسعيدى اليوم الخميس على ملعب استاد الإسكندرية في تمام التاسعة مساءً، لدعم ومساندة الفريق قبل هذه المواجهة المهمة.

وعقد مساء الأربعاء مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى اجتماعا بفرع النادي بسموحة، حيث تم استعراض العديد من الموضوعات والملفات الهامة.

أكد مصيلحى وأعضاء المجلس على كامل الدعم والمساندة للفريق الأول لكرة القدم بقيادة التوأم الكابتن حسام وإبراهيم حسن للعودة من جديد للعروض القوية والأداء المميز للفريق.

واستقر حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، على وجود 20 لاعبا في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الممتاز هذا الموسم، وهي المباراة التي يطمح من خلالها العميد لإيقاف نزيف النقاط المستمر في الفترة الأخيرة.

وجاءت قائمة الفريق السكندري لمواجهة المصري كالتالي: محمد صبحى وصبحى سليمان وعمرو الميدانى وعمرو خليل وكريم يحيي ودايمون لوى والسيد سالم وصبرى رحيل وهشام صلاح ومحمود رزق وعبد الغنى محمد وأحمد راشد وأحمد حجى ومحمد الصباحى ومروان عطية وفوزى الحناوى وإيمانويل أكوى وروماريو ويلياميز وعبد السميع إبراهيم سيمو.



مجلس الاتحاد السكندرى يحضر مران الفريق



مجلس الاتحاد السكندرى يحضر مران الفريق



مجلس الاتحاد السكندرى يحضر مران الفريق



مجلس الاتحاد السكندرى يحضر مران الفريق



مجلس الاتحاد السكندرى يحضر مران الفريق