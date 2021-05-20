شكرا لقرائتكم خبر عن تضارب فى تصريحات مسئولى الزمالك حول استقالة اللجنة الثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاربت تصريحات مسئولى نادى الزمالك، فى الساعات الأخيرة، حول استقالة اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادى برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، حيث أكد كل من حسين السمرى وإبراهيم عبد الله عضوى اللجنة التنفيذية بالقلعة البيضاء استقالة اللجنة الثلاثية، إلا إن المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة نفى تلك الاستقالة.

أكد المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك، أنه تواجد الأربعاء فى وزارة الشباب والرياضة لعقد جلسة مع المستشارين القانونيين لوزارة الرياضة، بشأن دراسة الآلية القانونية لتفاصيل وخطوات إنشاء وتأسيس شركة كرة القدم للقلعة البيضاء.

وأضاف إبراهيم، فى تصريحات لبرنامج زملكاوي، أن اللجنة مستمرة فى عملها ولم تتقدم بالاستقالة، ولم نتطرق إليها ومستمرين فى عملنا حتى آخر لحظة، مضيفا أنه منذ تولى مهمة اللجنة نعرف أن لنا مهاما وفترة محددة، ولدينا غدا القرعة التكميلية لمصيف مرسى مطروح، ومن غير الممكن التقدم بالاستقالة، خاصة أننا مكلفون من الدولة ولن نرحل إلا بقرار من وزارة الشباب والرياضة.

وأشار نائب رئيس اللجنة: "مستمرون فى المهمة وفقا للآليات القانونية المقررة، ولدينا مباراة غدا نتمنى للفريق الفوز فيها".

قبل أن ينفى هشام إبراهيم كان حسين السمرى، عضو اللجنة التنفيذية، أكد أن كلا من اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة، وهشام إبراهيم نائبه، والمستشار سامى صبحى مترى تقدموا باستقالاتهم من مناصبهم لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.

وأوضح السمرى فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن استقالة لجنة إدارة نادى الزمالك غير مسببة، ولم يتم الإفصاح عن أسباب تلك الاستقالة فى الوقت الحالى.