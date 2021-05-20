شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير مغربية: الأهلي يرفض ضم أشرف بن شرقى احتراما لجماهير الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير مغربية عن رفض محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، التعاقد مع نجم نادى الزمالك أشرف بن شرقى، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد أن تم عرضه على إدارة القلعة الحمراء من قبل أحد وكلاء اللاعبين، خاصة أن عقده الحالي ينتهى في الموسم المقبل، ويحق له التوقيع مع أي نادٍ في شهر يناير المقبل.

ووفقا لموقع " le360" المغربي فإن الخطيب رئيس الأهلى رفض بشدة توقيع عقد مبدئي مع أشرف بن شرقي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بعد أن اقترحه أحد وكلاء اللاعبين على مسئولي المارد الأحمر للتعاقد معه.

وأضاف الموقع المغربي أن رئيس النادى الأهلى رفض خطوة التعاقد مع بن شرقى خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بداعى احترامه لجمهور الفريق الأبيض، غريمه التقليدي في الدوري المصري.

ويقدم بن شرقى موسما مميزا مع الزمالك على مستوى الدوري المصرى، من خلال تصدره قائمة الهدافين برصيد 11 هدفا.