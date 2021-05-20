سلبية مسحة إيهاب جلال من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل:

أعلن مسئولو الجهاز الطبي للإسماعيلي، سلبية المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم.

وتماثل مدرب الدراويش للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا حيث بات جاهزًا للعودة من جديد لقيادة الفريق والتي ستكون بشكل تدريجي.

وكان إيهاب جلال قد غاب عن قيادة الإسماعيلي بعد الإصابة بالفيروس المذكور حيث تم نقله للمستشفى مؤخرًا للإطمئنان على صحته.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة نظيره مصر المقاصة، مساء يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري.