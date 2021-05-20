ملف الأربعاء.. حقيقة استقالة إدارة الزمالك.. وخطوة لإنقاذ موسم ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في السطور التالية أبرز أحداث يوم الأربعاء:
الزمالك يسعى لوضع جدار جديد لحماية الصدارة بالتفوق على الطلائع
باريس سان جيرمان يفوز بكأس فرنسا على حساب موناكو
باسم مرسي يقود المقاصة للفوز أمام أسوان والصعود للمركز الخامس بالدوري
يوفنتوس يغتال أحلام أتالانتا بثنائية ويصالح جماهيره بالتتويج بكأس إيطاليا
عضو لجنة الزمالك المستقيل: وكيل ساسي من اشتكى.. وسنفوز بالدوري
عبدالله: اللجنة استقالت.. وأثبتنا حماية الدولة للزمالك
بعد الاستقالة.. عضو لجنة إدارة الزمالك: "محدش تبرع للنادي بكيلو برتقال"
المقاولون يلحق بالإسماعيلي الهزيمة الأولى بالدور الثاني.. ويوقف سلسلة الانتصارات
عضو لجنة إدارة الزمالك يكشف أسباب الاستقالة
خطوة واحدة لإنقاذ الموسم.. ليفربول يضرب بيرنلي بثلاثية ويدخل المربع الذهبي
رسمياً.. تعديل موعد مواجهة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري
السمري: لجنة الزمالك لم تستقيل.. واجتماع الوزير لمناقشة شركة القدم
"تضارب في التصريحات".. هشام إبراهيم ينفي استقالة لجنة الزمالك
اتحاد الكُرة يُعلن.. محمود عاشور حكماً لمواجهة الزمالك والطلائع