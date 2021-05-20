السمري: لجنة الزمالك لم تستقيل.. واجتماع الوزير لمناقشة شركة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

نفى حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية في نادي الزمالك استقالة اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء على الرغم من إعلان زميله إبراهيم عبد الله الاستقالة.

وقال السمري في تصريحات لقناة "صدى البلد" عبر برنامج "الماتش" تعقيباً على الأمر :"لا أعرف هل أصدق إبراهيم عبد الله أم الأشخاص المنوطين بالأمر نفسهم، نتواصل لحظياً مع بعضنا البعض ولا شيء عن الاستقالة".

وكان إبراهيم عبد الله قد أعلن استقالة اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قبل أن يتم النفي عبر قناة نادي الزمالك ثم على لسان حسين السمري.

وأضاف السمري :"لم نتقدم بالاستقالة، ذهابنا لمقابلة وزير الشباب والرياضة كان من أجل مناقشة ملف شركة كرة القدم، لأن الأمر ليس مجرد كلمة، بل هذا الملف ضخم جداً ويحتاج إلى تشريعات ومناقشات وهيكلة كاملة".

وأنهى السمري :"من الممكن أن يكون قد حدث تراجع عن الاستقالة أو تأجيل، لا أعلم، لكن حتى هذه اللحظة لم تتقدم اللجنة باستقالة، ولم نناقش مع الوزير هذا الأمر على الإطلاق".