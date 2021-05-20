"تضارب في التصريحات".. هشام إبراهيم ينفي استقالة لجنة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نفى نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، هشام إبراهيم، ما يتردد عن تقدم اللجنة باستقالتها لوزير الرياضة، أشرف صبحي.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة بفضائية الزمالك:"الشائعات كثيرة وتعودنا عليها؛ خاصة في اليوم المباشر لأي مباراة، بالفعل توجهت للوزارة ولكن لغرض آخر دون تقديم استقالة".

وتابع نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك:"اتخذنا قراراً بتأسيس شركة الزمالك لكرة القدم ومطلوب الحصول على موافقة الوزارة ومطلوب آليات قانونية وتوجهت للوزارة للاجتماع مع المستشارين القانونين لوزير الرياضة لدراسة الأمور القانونية المطلوبة فوجئنا بأن الأمر فُسر على أنني ذهبت لتقديم استقالة المجلس".

واسترسل هشام إبراهيم:"اللجنة مستمرة في عملها وكنت في النادي منذ ساعات ولدي الخميس قرعة تكميلية لمصيف مرسى مطروح واللجنة ستحضر مباراة الزمالك، اللجنة كُلفت بإدارة الزمالك في ظروف معينة ومستمرون في عملنا وتحت أمر وخدمة الزمالك لحين انتعاء مهمتنا لدينا مباراة مهمة نتمنى الفوز لنحصل على دفعة للفوز بالدوري".

وأتم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك:"ما يُثار على المواقع ليس صحيحاً، نعمل لأخر لحظة ولم نتطرق لموضوع الاستقالة طالت فترتنا أم قصرت ما يعنينا هو إنجاز المهام الموكلة لنا، نعلم من أول يوم لنا أن هناك مدة لنهاية عملنا وستكون بطرقة وآليات قانونية وما يُثار في السوشيال ميديا والمواقع والمداخلات أن الجميع ينقل الخبر من هنا لهنا وكمصدر مسؤول بالنادي أنفى ذلك، لدينا مهمة ننجزها وسنسلم الراية لمن سيأتي نحن تحت أمر نادي الزمالك".

وكان ابراهيم عبدالله عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، قد أعلن خلال مداخلة له مساء يو أمس الأربعاء، تقدمهم باستقالة لرفع الحرج عن الجميع واحتراما لأنفسهم، للاطلاع عليها.. اضغط هنا