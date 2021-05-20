اتحاد الكُرة يُعلن.. محمود عاشور حكماً لمواجهة الزمالك والطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أطقم التحكيم لمباريات اليوم الخميس في الدوري المصري الممتاز، والتي من أبرزها مواجهة الزمالك وطلائع الجيش في الجولة 23 على استاد القاهرة الدولي.

ويحكم محمود عاشور مواجهة الزمالك والطلائع، ويساعده شريف عبد الله ومحمد محمود لطفي على خطي الملعب، بالإضافة إلى محمد الشرقاوي حكماً رابعاً.

وعلى تقنية الفيديو يجلس الحكم محمود بسيوني ويعاونه الحكم مبروك نبيل لمراقبة المباراة عبر VAR، لتجنب الأخطاء التحكيمية.

ويدير إبراهيم نور الدين مواجهة المصري والاتحاد السكندري ويعاونه أحمد حسام طه ورجب محمد، ومحمد طعيمه رابعاً، وطارق مجدي للفيديو ومحمود أبو الرجال مساعداً.

ويدير سعيد حمزة مواجهة الجونة وغزل المحلة، ويعاونه محمد عبد المجيد، وأحمد الكيال، وأبو بكر عبد الحي رابعاً، وعلى تقنية الفيديو يجلس محمود ناصف ويعاونه حسني سلطان.