إنبي يُعلن تمديد تعاقده مع طولان.. وتجديد عقد 21 لاعبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة مصطفي الأمير، تمديد التعاقد مع حلمي طولان لمدة موسمين قادمين بعدما جلسة جمعتهم مساء يوم أمس الأربعاء.

وتوجه مجلس إدارة إنبي، بحسب بيان رسمي صادر عنه، بالشكر لحلمي طولان على موافقته على التجديد؛ حيث أوضح عضو مجلس الإدارة، شريف أبو الغيط، أن التجديد لطولان يأتي حرصًا منهم على توفير الاستقرار للفريق بعدما عانى لسنوات من عدم استقرار الأجهزة الفنية.

وأتم إنبي بيانه بالتنويه إلى نجاحه في تجديد التعاقد مع بعض لاعبي الفريق الأول وكذلك اللاعبين المنضمين من قطاع الناشئين حفاظًا على قوام الفريق واستقراره خلال السنوات القادمة واللاعبون هم : محمود جاد، عبدالعزيز البلعوطي، رامي صبري، علي فوزي، عبد الرحمن عامر، إبراهيم يحيي، هشام عادل، أحمد حسين، محمد شريف، محمد إسماعيل، مصطفى دويدار، أحمد يوسف، أحمد البحيري، مصطفى شكشك، زياد كمال، عبدالله عادل، محمد هشان "أوين"، أحمد قاسم، عبد الرحمن العشري، محمد جلال، عبد الرحمن بودي.