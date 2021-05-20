الزمالك يسعى لوضع جدار جديد لحماية الصدارة بالتفوق على الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يدخل الزمالك جولة جديدة في إطار حملته لاستعادة لقب الدوري المصري الممتاز الغائب عن خزائنه منذ عام 2015، بمواجهة طلائع الجيش في الجولة 23 في المسابقة.

الزمالك يُسيطر على قمة الدوري بصورة مؤقتة انتظاراً لما ستسفر عنه نتائج مباريات الأهلي حامل اللقب المؤجلة، عندما يتساوى الفريقان في نفس عدد المباريات.

وحصد الزمالك 48 نقطة يتربع بها على قمة الدوري، بفارق 7 نقاط عن الأهلي الذي لعب 19 مباراة فقط مُقابل 22 للأبيض، وفي حالة فوز الأحمر بمؤجلاته سيتصدر بفارق نقطتين عن الأبيض.

ويسعى الأبيض للتغلب على طلائع الجيش للوصول إلى النقطة 51 ويصدر المزيد من الضغوطات لحامل اللقب الذي لن يخوض مباراة الجولة الحالية لانشغاله بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صنداونز والسوبر الإفريقي في قطر أمام نهضة بركان المغربي.

الأبيض لديه أزمة في خط الدفاع بعد إصابة الثنائي محمود علاء ومحمد عبد الغني في العضلة الخليفة، لكن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون سعى خلال الأيام القليلة الماضية لإيجاد البدائل المناسبة، مع إضافة الأخير للقائمة تحسباً لمشاركته.

ويمر الزمالك بفترة جيدة على المستوى الفني خاصة لاعبه المغربي أشرف بنشرقي الذي يتقاسم صدارة هدافي الدوري مع أحمد ياسر ريان المُعار من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا.

ويفتقد الزمالك صانع ألعابه يوسف إبراهيم "أوباما"، بالإضافة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" الذي يغيب للإيقاف، فضلاً عن الثنائي محمود علاء وحميد أحداد بسبب الإصابة.

واعتمد كارتيرون على عدة لاعبين من فريق الشباب أبرزهم سيف نجل فاروق جعفر نجم وأسطورة النادي الأبيض، وأسامة فيصل الذي تألق في أخر قمة شهدت فوز الزمالك الموسم الماضي بالدوري.

وعلى الجهة الأخرى يحتل طلائع الجيش المركز 11 في الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة، ويأمل أن يتجنب الخسارة ليعزز موقعه بعيداً عن صراع الهبوط.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة 23 في الدوري الممتاز

التاريخ: 20 مايو 2021

التوقيت: 9 مساءً

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الملعب: استاد القاهرة