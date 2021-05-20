باريس سان جيرمان يفوز بكأس فرنسا على حساب موناكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

حقق فريق باريس سان جيرمان بطولة كأس فرنسا لكرة القدم للمرة 14 في تاريخه، وذلك عقب فوزه في المباراة النهائية على موناكو 2 / صفر، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأربعاء على ملعب "دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وسجل الأرجنتيني ماورو إيكاردي الهدف الأول لباريس سان جيرمان في الدقيقة 19، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وصالح سان جيرمان جماهيره بعد إخفاق الفريق في التأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، بالإضافة إلى العروض المذبذبة التي قدمها الفريق في بطولة الدوري.

وسيكون على باريس سان جيرمان الفوز في الجولة الأخيرة على فريق بريست وانتظار أي تعثر للمتصدر ليل الذي يواجه آنجيه في الجولة ذاتها يوم الأحد المقبل.