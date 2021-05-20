باسم مرسي يقود المقاصة للفوز أمام أسوان والصعود للمركز الخامس بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حقق فريق مصر المقاصة فوزًا هاماً أمام نظيره أسوان، برباعية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة دوري WE.

وتقدم مصر المقاصة بعد مرور 7 دقائق عن طريق لاعبه شيميليس بيكلي قبل أن يتعادل أشرف مجدي لأسوان في الدقيقة 57 ثم عاد مصر للمقاصة للتقدم مرة ثانية عن طريق لاعبه عماد فتحي في الدقيقة 60 قبل أن يتعادل حمزة مجدي في الدقيقة 69 ثم سجل باسم مرسي الهدفين الثالث والرابع للمقاصة من ركلتي جزاء في الدقيقتين 83 و90+2.

ورفع مصر المقاصة بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 33 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري بينما توقف رصيد أسوان عند النقطة 21 في المركز 15.

وإليكم ملخصاً بأبرز أحداث المباراة:

بداية سريعة للمباراة بتمريرة طولية في الدقيقة 7 من هشام محمد لاعب مصر المقاصة داخل منطقة جزاء أسوان حولها شيميلس بيكيلي هدفًا.

وكاد أسوان يُعادل النتيجة في الدقيقة 32 حين وصلت الكرة لأشرف مجدي طولية جعلته منفردًا بمرمى المقاصة ليراوغ الحارس ولكنه سدد الكرة في الشباك من الخارج.

الدقيقة 52 أرسل عمر الحلواني ركلة حرة مباشرة من يسار الملعب حولها مهاجم أسوأن برأسه تجاه مرمى المقاصة ولكن ارتطمت بالقائم ثم عادت لحارس المقاصة وسط مطالبات من قبل لاعبي أسوان باحتساب الكرة هدفًا ولكن بعد اللجواء لتقنية الفيديو لم يحتسب الحكم أي هدف.

وسدد عمرو الحلواني ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 58 ارتطمت بالحائط البشري للاعبي مصر المقاصة وسقطت داخل منطقة الجزاء أمام زميله أشرف مجدي الذي سجل هدف التعادل.

وفي الدقيقة 60 مرر هشام محمد الكرة لزميله في المقاصة عماد حمدي يسار الملعب الذي تقدم داخل منطقة جزاء أسوان وسدد الكرة في مرمامهم مسجلاً الهدف الثاني.

واستغل حمزة مجدي في الدقيقة 69 خطأ دفاع مصر المقاصة وحصل على الكرة وأرسلها من أعلى حارس مرمى مصر المقاصة هدفًا ثانياً.

وكاد يسجل حمزي مجدي الهدف الثالث في الدقيقة 73 بعدما أرسل عمرو الحلواني كرة طولية من ركلة حرة مباشرة حولها هو برأسه ولكن بجوار القائم.

واحتسب حكم المباراة في الدقيقة 81 ركلة جزاء لمصر المقاصة بعد عرقلة حارس مرمى أسوان لباسم مرسي بعد الرجوع لتقنية الفيديو سددها باسم مرسي بنجاح في الدقيقة 82 قبل أن يحصل فريقه على ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 90+2 سجلها بنجاح.