مبابي يقود باريس سان جيرمان لهزيمة موناكو في نهائي كأس فرنسا

تعرف على نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو فى نهائي كأس فرنسا، ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 19 مايو 2021، والتي استضافها ملعب “ستاد دو فرانس” في سان دوني في ضواحي العاصمة خلف ابواب موصدة

قاد الفرنسي “كيليان مبابي” فريقه باريس سان جيرمان لهزيمة موناكو بنتيجة 2-صفر فى نهائي كأس فرنسا، ليحقق الفريق الباريسي لقبه الرابع عشر في الكأس والثاني تواليًا.

وصالح سان جيرمان جماهيره بعد إخفاق الفريق في التأهل للمباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، بالإضافة إلى العروض المتواضعة التي قدمها الفريق في بطولة الدوري، حيث سيكون عليه الفوز في الجولة الأخيرة على فريق بريست وانتظار أي تعثر للمتصدر ليل الذي يواجه آنجيه في الجولة ذاتها يوم الأحد المقبل.

وسجل الارجنتيني مارو ايكاردي (19) وكيليان مبابي (81) هدفي اللقاء ليبقي الفريق على آماله بتحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم.

وتقدم باريس بالهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق الأرجنتيني ماورو إيكاردي، حيث استغل زميله كيليان مبابي ارتباك دفاع موناكو في تشتيت الكرة، ليخطفها ويمررها لإيكاردي الذي أودع الكرة في شباك الحارس رادوسلاف مايوفسكي.

وكان باريس سان جيرمان هو المسيطر على أحداث المباراة، حيث استحوذ على الكرة بشكل كبير وتناقلها لاعبوه بتمريرات قصيرة في وسط ملعب الخصم، الذي بدا أداءه متواضعا مقارنة بما قدمه في الأدوار السابقة من البطولة أو حتى أداءه في بطولة الدوري.

وفي الشوط الثاني وسع باريس سان جيرمان الفوارق بينه وبين منافسه، وأرهق مبابي دفاع موناكو.

وفي الدقيقة 81 اندفع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا من الجهة اليمنى ليمر بعرض الملعب، ويمرر كرة لمبابي الذي وضعها بمهارة كبيرة في مرمى مايوفسكي معلنا تسجيل فريقه للهدف الثاني الذي منحه اللقب للمرة 14 في تاريخه.

وكان هذا النهائي الـ19 في تاريخ فريق العاصمة الفرنسية والسابع على التوالي، حيث حقق اللقب في ست منها، باستثناء خسارته أمام رين في عام 2019.

وكان هذا اللقب الثاني لمدربه الارجنتيني “ماوريسيو بوكيتينيو” منذ وصوله مطلع العام الحالي بعد فوزه بلقب كأس الابطال.

أما موناكو الذي كان يخوض النهائي الاول له منذ عام 2010 عندما سقط امام باريس سان جرمان بالذات، فشل في تحقيق لقبه السادس في تاريخه والاول منذ 1991.

ويأمل سان جرمان ثاني ترتيب الدوري الفرنسي بفارق نقطة عن ليل المتصدر تحقيق الثنائية المحلية رغم ان مصيره ليس بين يديه في المرحلة الاخيرة هذا الاسبوع.

وامام أعين الرئيس الفرنسي “ايمانويل ماكرون”، خاض فريق العاصمة المباراة بغياب نجمه البرازيلي نيمار بعد ايقافه من لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي الجمعة.

وتلقى نيمار إنذارًا بعد لحظات من نزوله بديلا في دور نصف النهائي ضد مونبلييه، ما أدى الى تلك العقوبة بسبب ايقافه مباراتين وأخرى مع وقف التنفيذ بعد طرده ضد ليل في الدوري الشهر الفائت، وكانت الاخيرة مشروطة بعدم تلقيه بطاقة صفراء جديدة لفترة معينة.

ونص القانون على عدم الغاء وقف التنفيذ إلا بعد خوض اللاعب 10 مباريات رسمية من دون الحصول على إنذار، إلا أن نيمار كان يخوض أمام مونبلييه مباراته الخامسة بعد العقوبة. استأنف سان جرمان القرار الا انه قوبل بالرفض.

كما غاب المدافع بريسنيل كيمبيمبي الموقوف والايطالي ماركو فيراتي بداعي اصابة في ركبته.

من جهته، عوّل فريق الامارة على ثنائي الهجوم الالماني كيفن فولاند والقائد وسام بن يدر، إلا انهما لم يقدما شيئًا يذكر.

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