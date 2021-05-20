عزز نادي يوفنتوس سجل بطولاته بتحقيق كأس ايطاليا موسم 2021/2020، ليواصل الابتعاد في صدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب البطولة بفارق 5 ألقاب عن روما.

يوفنتوس انتصر على اتلانتا في نهائي كأس ايطاليا 2021 بنتيجة هدفين لهدف، ورفع عدد مرات تتويجه بلقب البطولة 14 مرة في المركز الأول.

وانفرد يوفنتوس بلقب “البطل القياسي لبطولة كأس ايطاليا” لأول مرة في عام 2015 عندما حقق اللقب للمرة العاشرة في التاريخ، حيث نافسه على تزعم هذه البطولة أندية “روما وانتر ميلان ولاتسيو وفيورنتينا ونابولي” على مدار السنوات الـ 30 الماضية عندما لم يكن يوفنتوس يولي اهتمامًا كبيرًا بـ “الكوبا إيطاليا”.

مسيرة يوفنتوس في كأس إيطاليا

يرجع أول لقب لفريق يوفنتوس في بطولة كأس إيطاليا إلى عام 1938 عندما تغلب على جاره “تورينو” في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2/5، وسجل أهداف يوفنتوس في المباراتين “بيليني (ثنائية) ودي فيليبيس (هدف) وجابيتو (ثنائية)”.

ظل يوفنتوس دون أي تتويج ببطولة كأس إيطاليا لفترات طويلة، فلم يفز بلقب الكأس سوى مرة واحدة في فترة الاربعينيات كانت عام 1942 حين هزم نادي ميلانو بنتيجة 5/2 في الذهاب والإياب.

وانتظر حتى عام 1959 ليتوج بأول لقب في فترة الخمسينيات، لكنه استطاع الاحتفاظ بلقب البطولة في العام التالي 1960 عندما تغلب على فيورنتينا بنتيجة 2/3 بفارق ركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل الإيجابي 2/2 في الوقت الأصلي والإضافي.

وأكد يوفنتوس للجميع أن بطولة كأس إيطاليا ليست المفضلة بالنسبة له عندما تُوج بـ 4 ألقاب طوال عقدين في فترتي الثمانينيات والتسعينيات، إلى أن جاءت فترة الألفية الجديدة لتشهد تتويجه بـ 5 ألقاب دفعة واحدة، جعلت منه البطل القياسي للبطولة.

وتمكن الحارس الأسطوري “جانلويجي بوفون” من رفع عدد مرات تتويجه بلقب كأس إيطاليا لـ 6 مرات ليتساوى مع أسطورة سامبدوريا ولاتسيو “روبرتو مانشيني” كأكثر لاعب يتمكن من حمل الكأس في تاريخ بلاد البيتزا.

سجل الابطال | كم عدد بطولات يوفنتوس في كأس ايطاليا؟

فاز يوفنتوس بلقب كأس ايطاليا 14 مرة مواسم : (1937-38, 1941-42, 1958-59, 1959-60, 1964-65, 1978-79, 1982-83, 1989-90 1994-95, 2014–15, 2015-2016 , 2016-2017 , 2017-2018، 2021/2020).

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