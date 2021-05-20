الدوري الانجليزي | ليفربول يصفع ليستر ويداعب حلم الأبطال بالفوز على بيرنلي

تعرف على نتيجة مباراة ليفربول امام بيرنلي لحساب الجولة 37 في الدوري الانجليزي الممتاز، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 19-5-2021.

صفع ليفربول فريق ليستر سيتي، بتحقيق الفوز على مستضيفه بيرنلي بنتيجة (3-0)، اليوم الأربعاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب تيرف مور، ليقترب الريدز من حجز مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسجل اهداف ليفربول، كل من، المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة (43)، والمدافع الانجليزي ناثانيال فيليبس (52)، والبديل أليكس أوكسليد تشامبرلين عند الدقيقة (88).

وبهذا الانتصار، رفع ليفربول رصيده إلى 64 نقطة، ليرتقي إلى المركز الرابع، على حساب ليستر سيتي وبفارق 4 اهداف، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 39 نقطة في المركز الـ17.

وانطلقت صافرة مواجهة ليفربول وبيرنلي من الحكم الإنجليزي “كريس كافاناغ”، في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية.

وكاد ليفربول يخطف هدف التقدم في الدقيقة الثالثة، بعدما سدد ألكسندر أرنولد الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بقدم أحد مدافعي بيرنلي وتهيأت أمام ماني في مواجهة المرمى، إلا أن ساديو سدد الكرة بشكل غريب بجوار القائم الأيسر.

وحاول بيرنلي تهديد مرمى ليفربول عند الدقيقة التاسعة، عن طريق ماثيو لوتون الذي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء أبعدها مدافع ليفربول ريس ويليامز عن مرماه برأسه لتخرج إلى الركنية.

وأهدر كريس وود هدف محقق لفريق بيرنلي في الدقيقة (27)، بعدما تلقى تمريرة طولية في ظهر دفاعات ليفربول، ولكنه سدد كرة قوية جاورت القائم الأيسر لمرمى أليسون بيكر.

ورد ليفربول بمحاولة هجومية خطيرة في الدقيقة (29)، بعد تمريرات متبادلة بين محمد صلاح وتياجو ألكانتارا الذي أنفرد بالمرمى قبل يسدد كرة قوية مرت إلى جوار القائم الأيمن للمرمى.

وأضاع محمد صلاح فرصة خطف هدف التقدم لفريق ليفربول في الدقيقة (30)، إثر إنفراد صريح بالمرمى، إلا أن النجم المصري سدد كرة بشكل سئ للغاية ذهبت أعلى العارضة.

ومنح المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف التقدم لفريق ليفربول في الدقيقة (44)، بعدما روض عرضية روبرتسون من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة أرضية غالطت الحارس وسكنت شباكه.

ليفربول يداعب حلم الأبطال

ودخل ليفربول الشوط الثاني، بضغوط أقل، وحاول تسجيل الهدف الثاني عن طريق محمد صلاح في الدقيقة (50)، ولكن تسديدته جاورت القائم الأيسر ببضعة سنتيمترات.

وأحرز المدافع ناثينال فيليبس الهدف الثاني في الدقيقة (52)، بعدما قابل عرضية ساديو ماني من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء برأسية متقنة سكنت شباك الحارس نوريس.

وواصل فيليبس تألقه، وأنقذ ليفربول من تلقي هدف تقليص الفارق في الدقيقة (69)، بعدما أبعد رأسية جيمس تاركوفيسكي من على خط المرمى.

وأحرز البديل أليكس أوكسليد تشامبرلين الهدف الثالث لفريق ليفربول في الدقيقة (88)، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد مجهود فردي رائع، لتنتهي المباراة بفوز الريدز على بيرنلي بثلاثية نظيفة.

وأصبح ليفربول قريب للغاية من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث صعد إلى المركز الرابع وبفارق 4 أهداف عن ليستر سيتي، وسيواجه الريدز فريق كريستال بالاس في الجولة الأخيرة، بينما يصطدم الثعالب بفريق توتنهام.

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