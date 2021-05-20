الدوري الانجليزي | آرسنال ينتزع فوزًا قاتلاً من معقل نسور كريستال بالاس

تعرف على نتيجة مباراة ارسنال وكريستال بالاس لحساب الجولة 37 في الدوري الانجليزي الممتاز، ضمن مباريات اليوم 19-5-2021، والتي اقيمت على ملعب سيلهرست بارك.

انتزع ارسنال فوزاً قاتلاً بنتيجة 3-1 من معقل نسور كريستال بالاس، بفضل هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع من جابرييل مارتينيلي ونيكولا بيبي ليبقي على آماله الضعيفة في اللعب في أوروبا الموسم المقبل.

وضع بيبي، المنضم لأرسنال في صفقة قياسية، الفريق الزائر في المقدمة على عكس سير اللعب قبل عشر دقائق من الاستراحة مستفيدا من تمريرة كيران تيرني العرضية.

وعادل بالاس فى نتيجة المباراة بالشوط الثاني بعد أن سجل كريستيان بنتيكي هدفا برأسه بعد ركلة حرة نفذها أندروس تاونسند بعد مرور ساعة من اللعب.

وبدا كريستال بالاس الطرف الأخطر ولاحت فرصة سانحة أمام ويلفريد زاها لخطف الفوز قرب النهاية لكنه أخفق أمام الحارس بيرند لينو ليحسم أرسنال الأمور بعدها بلحظات بواسطة البديل مارتينيلي.

وبعدها سجل بيبي هدفا ليحقق أرسنال الانتصار الرابع على التوالي في الدوري.

واستمر أرسنال تاسعاً رغم أن الانتصار رفع رصيده إلى 58 نقطة قبل مباراة من النهاية ليحصل على فرصة للمنافسة في بطولة جديدة للاتحاد الأوروبي (اليويفا) الموسم المقبل.

ويحتل كريستال بالاس، الذي كان يلعب آخر مباراة له على ملعبه تحت قيادة المدرب روي هودجسون، المركز 13 فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 44 نقطة.

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