نهائي كأس ايطاليا | كييزا يُجهض أحلام اتلانتا ويُنقذ موسم يوفنتوس

تعرف على نتيجة مباراة يوفنتوس واتلانتا في نهائي كأس ايطاليا اليوم الاربعاء 19 مايو 2021، والتي أقيمت على ملعب مابي في مدينة ريجيو إيميليا الإيطالية بحضور جمهور.

أجهض الجناح الدولي الإيطالي “فيديريكو كييزا” أحلام اتلانتا في تحقيق تتويج تاريخي بلقب كأس إيطاليا، بتسجيل هدف قاتل قبل ربع ساعة من انتهاء نهائي البطولة أنقذ به موسم يوفنتوس بعد توديع دوري أبطال أوروبا أمام بورتو والخروج من المنافسة على لقب السيري آ أمام انتر ميلان قبل 10 جولات.

تقدم يوفنتوس بالهدف الأول في الدقيقة 31 إثر تصويبة مقوسة جميلة من اللاعب السويدي “كولوسيفسكي” بعد تلقيه تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء من الأميركي ويستون مكيني.

لكن يوفنتوس لم يهنأ بالهدف لأكثر من 10 دقائق، إذ استقبلت شباك حارسه الأسطورة جانلويجي بوفون هدفًا رائعًا في الدقيقة 41 بتصويبة صاروخية من الأوكراني “مالينوفسكي” بعد سلسلة من التمريرات الأرضية الرائعة بقيادة هاتيبور.

ودفع اتلانتا ثمن انكماشه في الخطوط الخلفية بتعرض مرماه لأكثر من تهديد لرونالدو وكولوسيفسكي وكييزا، ولحسن حظه ارتطمت تسديدة مقوسة جميلة من كييزا في القائم الأيسر في الدقيقة 60.

وحاول المدير الفني لنادي اتلانتا “جيان بيرو جاسبريني” تحسين أداء فريقه من الناحية الهجومية، فقام باشراك الثنائي لويس موريل وباساليتش بدلاً من مالينوفيسكي وبيسينا في الدقيقة 68.

مع ذلك زادت حيوية يوفنتوس الهجومية ولم يتأثر بالتعديلات الفنية التي أجراها جيان بيرو جاسبريني، واستطاع تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 73 بتسديدة بباطن القدم اليسرى في الزاوية الضيقة لمرمى اتلانتا عن طريق “كييزا” الذي قام بعملية ثنائية مع كولوسيفسكي على حدود منطقة الجزاء ليضرب 3 مدافعين بتمريرة واحدة.

بهذه النتيجة رفع يوفنتوس عدد مرات تتويجه بلقب كأس إيطاليا لـ 14 مرة، وكانت أول مرة يحقق فيها اللقب بموسم 1937-38.

وأضاف يوفنتوس لقبه الثاني في كأس ايطاليا بموسم 1941-42 وظل دون أي تتويج حتى نهاية فترة الخمسينيات، ليحقق ثالث ورابع ألقابه في موسمي 1958-59 و1959-60.

كما نجح الفريق في التتويج بلقب الكأس مواسم “1964-65, 1978-79, 1982-83, 1989-90 1994-95, 2014–15, 2015-2016 , 2016-2017 , 2017-2018، وأخيرًا 2021/2020”.