باريس سان جيرمان يهزم موناكو ويتوّج بلقب كأس فرنسا

المنامة - ياسر ابراهيم - توّج باريس سان جيرمان بطلاً لكأس فرنسا للمرة الرابعة عشرة في تاريخه والثانية على التوالي بفوزه على موناكو في المباراة النهائية للمسابقة المحلية بهدفين دون رد الأربعاء على "ستاد دو فرانس".



حقق باريس سان جيرمان لقبه الرابع عشر في كأس فرنسا لكرة القدم والثاني توالياً بفوزه الأربعاء في النهائي 2-0 على موناكو على ملعب "ستاد دو فرانس" خلف أبواب موصدة.



ووقّع الأرجنتيني ماورو إيكاردي (19) وزميله كيليان مبابي (81) هدفي المواجهة ليبقي الفريق الباريسي على آماله بتحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم.



وكان هذا النهائي الـ19 في تاريخ فريق العاصمة الفرنسية والسابع على التوالي، حيث حقق اللقب في ست منها، باستثناء خسارته أمام رين في عام 2019.



وكان هذا اللقب الثاني لمدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو منذ وصوله مطلع العام الحالي بعد فوزه بلقب كأس الأبطال.



أمّا موناكو الذي كان يخوض النهائي الأول له منذ عام 2010 عندما سقط أمام باريس سان جيرمان بالذات، فشل في تحقيق لقبه السادس في تاريخه والأول منذ 1991.



ويأمل سان جيرمان ثاني ترتيب الدوري بفارق نقطة عن ليل المتصدر تحقيق الثنائية المحلية رغم أن مصيره ليس بين يديه في المرحلة الأخيرة هذا الأسبوع.



وأمام أعين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خاض فريق العاصمة المباراة بغياب نجمه البرازيلي نيمار بعد إيقافه من لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي الجمعة.



وتلقى نيمار إنذارًا بعد لحظات من نزوله بديلا في الدور نصف النهائي ضد مونبلييه، ما أدى إلى تلك العقوبة بسبب إيقافه مباراتين وأخرى مع وقف التنفيذ بعد طرده ضد ليل في الدوري الشهر الفائت، وكانت العقوبة مشروطة بعدم تلقيه بطاقة صفراء جديدة لفترة معينة.





المصدر: بي إن سبورت