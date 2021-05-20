الامارات | 4 لاعبات يمثلن «الشارقة الرياضي للمرأة» في كأس الكاراتيه

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبات يمثلن «الشارقة الرياضي للمرأة» في كأس الكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك نادي الشارقة الرياضي للمرأة بأربع لاعبات في بطولة كأس رئيس الدولة للكاراتيه، المقرر إقامتها غداً بالصالة الرياضية بنادي اتحاد كلباء، واللاعبات هن: سلامة جاسم وهدى أحمد وحميدة حاجي وخولة خالد في فئة الكاتا. وقالت رئيس قسم الألعاب الجماعية في النادي وإدارية فريق الكاراتيه مي العامري، في تصريح صحافي: «خلال الفترة الماضية كانت التدريبات مكثفة تحت قيادة المدربة هالة البودي للاستمرار في تحقيق الأهداف المنشودة من اللعبة، والتي تشهد تطوراً كبيراً في المستوى في ظل الاهتمام الذي نجده من القائمين على الأمور سواء من نادي الشارقة الرياضي للمرأة، أو مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والتعاون المثمر والايجابي مع اتحاد الكاراتيه برئاسة اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news