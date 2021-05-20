الامارات | «يد الوصل» تجدد ثقتها بالمدرب الوطني خالد أحمد

شكرا لقرائتكم خبر عن «يد الوصل» تجدد ثقتها بالمدرب الوطني خالد أحمد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جددت إدارة قطاع الألعاب الجماعية والفردية في نادي الوصل، ثقتها بالمدرب الوطني خالد أحمد (49 عاماً)، لموسم ثانٍ على التوالي، في قيادة الفريق الأول لكرة اليد.

وقال خالد أحمد لـ«الإمارات اليوم»: «أشكر شركة إدارة قطاع الألعاب الجماعية والفردية في نادي الوصل على منحي الثقة لموسم جديد، إذ نتطلع في الموسم المقبل 2021-2022 للتقدم خطوات إضافية على سلم الترتيب والاقتراب من المراكز الأربعة الأولى».

وأوضح: «رغم الصعوبات التي واجهت الفريق الموسم الماضي، خصوصاً في مرحلة ذهاب الدوري التي فرضتها غيابات مؤثرة جراء الإصابات، فإن أداء الفريق شهد تطوراً ملحوظاً في مرحلة الإياب، قاده إلى تحقيق مركز أفضل من الذي حققه في الموسم قبل الماضي، وإنهاء البطولة بالمركز السابع، ونتطلع في الموسم الجديد وفي ظل الدعم المستمر الذي توليه إدارة الألعاب الجماعية في النادي، إلى مواصلة العمل على استعادة يد (الامبراطور) لمكانتها الطبيعية ضمن فرق المقدمة».

وأضاف: «تم تجديد التعاقد ايضاً مع المحترف الغابوني يانيك كريستيان لموسم جديد، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع الفريق في إياب الدوري، كما تم تدعيم الفريق بالتونسي أنس القاسم الذي تم قيده ضمن قائمة اللاعب المقيم».

واختتم: «تم وضع خطة إعداد مبكر للفريق، تستهل في 15 يوليو المقبل، نتطلع من خلالها للتركيز على عاملي اللياقة البدنية وتوفير مزيد من الانسجام بين عناصر الفريق، إذ إن الدخول في مراحل إعداد مبكرة سيمنحنا الوقت الكافي لتحقيق الأهداف التي نطمح إليها واستهلال الموسم بالصورة المطلوبة».

واستهل خالد أحمد مسيرته في عالم التدريب عام 2008، قبل أن يتولى في 2014 الإدارة الفنية لفريق شباب الأهلي، كما ارتبط اسمه مع المنتخب الوطني للرجال بين عامي 2017 و2020، وخاض الموسم الماضي تجربة جديدة مع الوصل.

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