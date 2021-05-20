الامارات | إدواردو: الألقاب الـ 3 عززت نجاح موسمي مع شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن إدواردو: الألقاب الـ 3 عززت نجاح موسمي مع شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو سعادته بفوز شباب الأهلي بلقب كأس رئيس الدولة، عقب تغلبه على النصر في النهائي بهدفين مقابل هدف، لافتاً إلى أن حصول شباب الأهلي على ثلاثة ألقاب في الموسم الحالي عزز من نجاح موسمه الأول مع الفريق عقب انتقاله في بداية الموسم إلى «فرسان دبي»، قادماً من الهلال السعودي.

وقال إدواردو لصحيفة «إيستوي» البرازيلية إنه يشعر بسعادة كبيرة بعدما أنهى شباب الأهلي الموسم بالفوز بلقب كأس رئيس الدولة، موضحاً: «لا يوجد شيء أفضل من الفوز بالبطولات، ولا شك أن إنهاء الموسم بالفوز بلقب الكأس يعد أمراً رائعاً بالنسبة لي وللاعبين بالتأكيد، خصوصاً أننا أكملنا النجاح الذي حققه شباب الأهلي خلال الموسم بالفوز بثلاثة ألقاب هي كأس السوبر وكأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة».

وأضاف: «طوال مسيرتي المهنية دائماً أركز على أن أكون جاهزاً للظهور بشكل جيد مع أي فريق ألعب معه، وهو ما عملت عليه عندما تعاقد معي شباب الأهلي، وحالياً أنا أحصد ثمار الجهد الذي قمت به سواء مع الفريق، أو خلال السنوات الست لي بمنطقة الشرق الأوسط من خلال تجربتي السابقة مع الهلال السعودي».

وتابع: «شباب الأهلي قدم مستويات جيدة جداً خلال الموسم، والأهم أن يتم تتويج هذه المستويات بالفوز بالألقاب، وأنا سعيد جداً بأن يكون موسمي الأول ناجحاً مع الفريق بهذه الصورة، إذ أرى أن الفوز بالبطولات سيمنحني الوقود لمواصلة التألق في الموسم المقبل، والفوز بألقاب جديدة مع شباب الأهلي».

ونشرت الصحيفة تقريراً عن كارلوس إدواردو، موضحة أن اللاعب البرازيلي حصل على اللقب العاشر له في ست سنوات، بعدما فاز بسبعة ألقاب مع الهلال السعودي هي الدوري ثلاث مرات وكأس السوبر السعودي مرتين وكأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين، بينما فاز مع شباب الأهلي بثلاثة ألقاب في موسمه الأول مع «فرسان دبي».

وأضافت: «جامع الألقاب فاز ببطولة جديدة بعدما انتصر شباب الأهلي على النصر في نهائي كأس رئيس الدولة بهدفين مقابل هدف، إذ أسهم كارلوس إدواردو في فوز الفريق باللقب، بعدما حصل على ركلة جزاء في الوقت القاتل، أحرزها الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا مضيفاً الهدف الثاني لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي باللقب للمرة العاشرة في تاريخه».

وأشارت إلى أن كارلوس إدواردو ظهر بمستوى جيد جداً مع شباب الأهلي، رغم غيابه عن بعض المباريات بداعي الإصابة، مبينة أنه لعب 41 مباراة مع الفريق بمعدل دقائق بلغ 2884 دقيقة، وأسهم في إحراز «فرسان دبي» 21 هدفاً بعدما سجل 13 هدفاً وصنع أربعة أهداف وحصل على أربع ركلات جزاء، بينما توج نجاحه بفوز شباب الأهلي بثلاثة ألقاب، ليتأهل الفريق إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، كما سيلعب مع بطل دوري الخليج العربي فريق الجزيرة على لقب كأس السوبر في الموسم المقبل.

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