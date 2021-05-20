الامارات | قرض بنصف مليار يورو لنادي برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن قرض بنصف مليار يورو لنادي برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «أس» أن نادي برشلونة حصل رسمياً على قرض كبير من بنك «غولدمان ساكس» الأميركي بقيمة نصف مليار يورو. وأشارت إلى أن النادي بقيادة الرئيس خوان لابورتا سعى للحصول على القرض لترتيب أمور النادي المالية المتأزمة نتيجة الديون التي بلغت ملياراً و173 مليون يورو، منها 750 مليون يورو مستحقة الدفع في الفترة القصيرة المقبلة.

ويأمل النادي أن يسهم القرض في توفير السيولة اللازمة لعقد صفقات جديدة، بجانب تأمين نفقات مستحقة، خصوصاً بعد موسم مالي قلّت فيه الإيرادات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news