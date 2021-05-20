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الامارات | قرض بنصف مليار يورو لنادي برشلونة

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حميد نعمان ■ دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن قرض بنصف مليار يورو لنادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «أس» أن نادي برشلونة حصل رسمياً على قرض كبير من بنك «غولدمان ساكس» الأميركي بقيمة نصف مليار يورو. وأشارت إلى أن النادي بقيادة الرئيس خوان لابورتا سعى للحصول على القرض لترتيب أمور النادي المالية المتأزمة نتيجة الديون التي بلغت ملياراً و173 مليون يورو، منها 750 مليون يورو مستحقة الدفع في الفترة القصيرة المقبلة.

ويأمل النادي أن يسهم القرض في توفير السيولة اللازمة لعقد صفقات جديدة، بجانب تأمين نفقات مستحقة، خصوصاً بعد موسم مالي قلّت فيه الإيرادات.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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