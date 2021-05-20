الامارات | عجمان يناقش مصير الأجانب.. وغوران يقترب

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يناقش مصير الأجانب.. وغوران يقترب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد مجلس إدارة نادي عجمان اجتماعاً، الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من الملفات التي تخص الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الجديد، بحسب تأكيدات مصدر مسؤول داخل النادي.

وأكد المصدر أن ضمن الموضوعات التي سيناقشها مجلس الإدارة تقرير المدرب المصري أيمن الرمادي عن الموسم المنصرم، وأبرز التوصيات التي قدمها عن اللاعبين بشكل عام والتحضير للموسم الجديد.

كما سيستعرض المجلس موقف اللاعبين الذين تنتهى عقودهم أو فترة إعارتهم مع النادي للاستقرار على الأسماء التي ستبقى مع الفريق والأسماء التي سترحل.

وسيكون ملف اللاعبين الأجانب من بين الموضوعات المطروحة على الاجتماع، إذ تتجه النية لعدم التجديد مع الرباعي الأجنبي الذين انتهت عقودهم مع النادي بنهاية الموسم المنتهي.

وتتجه النية لمخاطبة نادي شباب الأهلي لتمديد إعارة اللاعب المقيم البرازيلي ليوناردو، بعد تجربته الناجحة مع الفريق عقب انتقاله لعجمان في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وترددت أنباء، أمس، عن اقتراب نادي عجمان من التعاقد مع مدرب الفجيرة السابق، الصربي غوران تيفجوديتش، من دون أن يؤكد أي مسؤول في النادي صحة تلك الأنباء.

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