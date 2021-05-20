الامارات | شباب الأهلي يدشن مشوار «السلة الخليجية» بلقاء النصر السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يدشن مشوار «السلة الخليجية» بلقاء النصر السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة التنظيمية لكرة السلة في دول مجلس التعاون الخليجي، جدول مباريات النسخة 40 من بطولة الأندية الأبطال، المقامة بضيافة شباب الأهلي خلال الفترة من 18 حتى 26 يونيو المقبل، على أن يدشن صاحب الضيافة «فرسان دبي» مشوارهم في البطولة بلقاء النصر السعودي.

وتقتصر المشاركة في البطولة الخليجية المؤهلة إلى نهائيات آسيا على أبطال الدوري في دول مجلس التعاون الخليجي، ليحمل شباب الأهلي لواء الدفاع عن اللقب الإماراتي الذي تحتكم عليه أندية الدولة في النسخ الخمس الماضية، سواء ثلاثية «فرسان دبي» بين عامي 2015 و2017، أو ثنائية الشارقة في النسختين الأخيرتين 2018 و2019، خصوصاً أن البطولة لم تقم العام الماضي.

ويشارك في النسخة 40 كل من: شباب الأهلي، الأهلي البحريني، النصر السعودي، الكويت الكويتي، والشمال القطري، على أن تقام البطولة في دورها التمهيدي بنظام الدوري من مرحلة واحدة، تسفر نتائجه عن تحديد هوية أقطاب الفرق الأربعة المتأهلة إلى المربع الذهبي الذي ينطلق في 25 يونيو ويقام بنظام خروج المغلوب، ويلتقي خلالها متصدر التمهيدي مع صاحب المركز الرابع، والوصيف مع الثالث، في مواجهتين سيتحدد من خلالهما هوية الفريقين المتأهلين إلى النهائي في 26 من الشهر ذاته.

• تقتصر المشاركة في البطولة الخليجية على أبطال الدوري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news