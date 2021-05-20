الامارات | عرض خدمات البرازيلي دورادو على مدرب الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خدمات البرازيلي دورادو على مدرب الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن وكيل أعمال اللاعبين البرازيلي جيلمار فيلوز عرض خدمات لاعب إنترناسيونال البرازيلي رودريغو دورادو على مدرب الوصل أودير هيلمان، لينضم اللاعب إلى «الإمبراطور» في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت صحيفة «ريفيستا كولورادو» أنه أثناء وجود جيلمار فيلوز في دبي لتجديد عقد هيلمان مع الوصل حتى 2023، تحدث مع المدرب البرازيلي حول إمكانية التعاقد مع دورادو.

وأشارت إلى أن دورادو (26 عاماً) خارج حسابات إدارة إنترناسيونال في الموسم المقبل، موضحة أن مدرب الجزيرة السابق أبل براغا نصحه بالانتقال للعب في الإمارات.

وشارك دورادو الموسم الماضي مع إنترناسيونال في 19 مباراة.

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