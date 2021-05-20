الامارات | البطائح يتعاقد مع المدرب التونسي طارق الحضيري لموسم واحد

شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يتعاقد مع المدرب التونسي طارق الحضيري لموسم واحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي البطائح رسمياً، التعاقد مع المدرب التونسي طارق الحضيري لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، بعقد يمتد لسنة واحدة. وانضم البطائح إلى دوري الدرجة الاولى منذ موسمين، واحتل في الموسم قبل الماضي المركز الثالث قبل إلغائه بسبب جائحة كورونا، والمركز نفسه في الموسم الماضي خلفاً للصاعدين؛ بطل مسابقة الهواة العروبة، والثاني نادي الامارات. وسبق للمدرب طارق الحضيري تدريب ناديي التعاون ومصفوت في الموسمين الماضيين بالترتيب، ويمالك خبرة كبيرة في دوري الهواة.

وقال طارق الحضيري لـ«الإمارات اليوم» إنه سعيد بقيادة الفريق وبالثقة الكبيرة التي حصل عليها من مسؤولي النادي، وأضاف: «أعتز بالتجارب السابقة مع الاندية الاماراتية، وأتطلع للأفضل في الموسم المقبل مع البطائح، خصوصاً أنه فريق يتمتع بإمكانات طيبة وينافس بقوة على تحقيق أفضل النتائج». وتابع: «يتمتع النادي ببنية تحتية ممتازة، وأتطلع من خلال برنامج عمل واضح وبرمجة وتخطيط دقيقين للمستقبل القريب والبعيد الى أن يكون لدينا فريق له شأن في الكرة الاماراتية، وأتطلع الى ان نكون على مستوى التحدي لاحتلال المراكز الأولى، وتحقيق مطالب الإدارة وأهدافي الشخصية أيضاً».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news