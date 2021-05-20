الامارات | ماراثون أدنوك أبوظبي ينطلق 26 نوفمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن ماراثون أدنوك أبوظبي ينطلق 26 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن كل من مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إقامة النسخة الثالثة لماراثون أدنوك أبوظبي يوم 26 نوفمبر المقبل. وقال بيان صحافي: «يتعين على جميع المشاركين في ماراثون أدنوك أبوظبي 2021 إبراز ما يؤكد حصولهم على التطعيم ضد فيروس كوفيد-19، من أجل تحقيق أعلى معايير السلامة وتأمين الحدث من الجوانب كافة». من جانبه قال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني: «بعد نجاح النسخة الثانية من ماراثون أدنوك أبوظبي الذي استقطب أكثر من 16500 متسابق ومتسابقة من داخل وخارج الدولة، نعلن عن الموعد الجديد للنسخة الثالثة، وندعو سكان أبوظبي للتسجيل والمشاركة في الحدث، كما نرحب بجميع العدّائين في شهر نوفمبر المقبل للتنافس في السباقات بتنوع مسافاتها».

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