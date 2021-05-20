الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري السعودي
أبها - الاتحاد 20:15
الوحدة - ضمك 20:30
النصر - الرائد 22:00
كأس ليبرتادوريس
أرجنتينيوس - أتلتيكو ناسيونال 02:00
الدوري المغربي
طنجة - الفتح 20:00
وجدة - الرجاء 22:15
الزمالك - الجيش 21:00
المصري - الاتحاد 23:00
الدوري البلجيكي
أندرلخت - بروج 23:30
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