اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري السعودي

أبها - الاتحاد 20:15

الوحدة - ضمك 20:30

النصر - الرائد 22:00

كأس ليبرتادوريس

أرجنتينيوس - أتلتيكو ناسيونال 02:00

الدوري المغربي

طنجة - الفتح 20:00

وجدة - الرجاء 22:15

الزمالك - الجيش 21:00

المصري - الاتحاد 23:00

الدوري البلجيكي

أندرلخت - بروج 23:30

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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