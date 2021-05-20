شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الزمالك السابق : وزير الرياضة تحمل ما لم يتحمله بشر لدعم النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية المستقيلة لنادي الزمالك، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحمل ضغوط كبيرة من أجل دعم الزمالك «تحمل ما لم يتحمله بشر»، مضيفا أن الوزير حمل النادي على عاتقه.

وكشف عبدالله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الوزير لم يتدخل في قرار يتعلق بشأن الزمالك، مشيرا إلى أن وزير الشباب والرياضة تدخل لحل أزمة الزمالك مع الضرائب والتأمينات وذلك ردا حول ما أثير عن تعمد الوزير هدم نادي الزمالك.

وأضاف، أن اللجنة تحملت المسؤولية في وقت صعب، فضلا عن الإساءات والشائعات عن إقالتها لذلك تقرر إعفاءً للمسؤولية الاستقالة.

وأشار إلى أن اللجنة تسلمت والنادي عليه مستحقات بحوالي مليار و300 مليون جنيه مديونات لثلاث جهات حكومية ممثلة في وزارة المالية والضرائب والتأمينات والأوقاف إضافة إلى مرتبات متأخرة لعقود اللاعبين.

ولفت إلى أن هناك 256 مليون جنيه متأخرات لفرق نادي الزماك، مؤكدا تسديد أجزاء كبيرة منها بلغت 80%.

وأكمل أن اللجنة الثلاثية تسلمت خزينة النادي بها مليون و250 ألف وديون مليار و350 مليون جنيه.